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В Индии обрушилось автобусное депо: есть погибшие и раненые
20.10.2017 12:32

В Индии обрушилось автобусное депо: есть погибшие и раненые

В пятницу, 20 октября, в Индии обрушилась крыша 40-летнего здания автобусного депо, в результате чего восемь человек погибли и еще трое получили травмы, их госпитализировали, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что инцидент произошел в населенном пункте Пораяр в индийском штате Тамилнад.

По данным местной полиции, среди жертв и пострадавших оказались водители автобусов и проводники, которые отдыхали в здании после службы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Индии обрушился жилой дом. В результате происшествия погибли как минимум шесть человек. Представители местных властей заявили, что до обвала в трехэтажном доме мог произойти взрыв газового баллона.

Теги материала: депо, обрушение, Индия
Новости СМИ2
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