В Индии обрушилось автобусное депо: есть погибшие и раненые

В пятницу, 20 октября, в Индии обрушилась крыша 40-летнего здания автобусного депо, в результате чего восемь человек погибли и еще трое получили травмы, их госпитализировали, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел в населенном пункте Пораяр в индийском штате Тамилнад.
По данным местной полиции, среди жертв и пострадавших оказались водители автобусов и проводники, которые отдыхали в здании после службы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Индии обрушился жилой дом. В результате происшествия погибли как минимум шесть человек. Представители местных властей заявили, что до обвала в трехэтажном доме мог произойти взрыв газового баллона.