В Индии обрушилось автобусное депо: есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

В пятницу, 20 октября, в Индии обрушилась крыша 40-летнего здания автобусного депо, в результате чего восемь человек погибли и еще трое получили травмы, их госпитализировали, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что инцидент произошел в населенном пункте Пораяр в индийском штате Тамилнад.

По данным местной полиции, среди жертв и пострадавших оказались водители автобусов и проводники, которые отдыхали в здании после службы.