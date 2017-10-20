В Турции столкнулись автобус с туристами и грузовик: десятки пострадавших

В пятницу, 20 октября, в Турции столкнулись туристический автобус и грузовик, в результате чего пострадало более 20 туристов, сообщает Newsone.
Стоит отметить, что инцидент произошел на западе Турции в провинции Афьонкарахисар в районе уезда Султандаг.
По данным источника, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека.
Кроме того, причины аварии, а также личности и национальности потерпевших полиция не раскрывает. На месте работают медики и полиция.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус пенитенциарной службы, который перевозил заключенных и чиновников, подорвался в провинции Измир в Турции. Заложенное в мусорном баке взрывное устройство сработало на пути следования пассажирского автобуса, когда транспорт проезжал мимо.