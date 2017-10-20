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Во Львове после посещения ресторана отравилось больше 20 человек
20.10.2017 10:29

Во Львове после посещения ресторана отравилось больше 20 человек

В пятницу, 20 октября, во Львове число пострадавших в результате массового отравления достигло 21 человека. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

По данным источника, пострадавшие попали в больницу с острой кишечной инфекцией после посещения ресторана "Панська чарка".

Стоит отметить, что всего госпитализировали 20 человек, в том числе двух детей, еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Состояние всех госпитализированных пациентов - средней тяжести

Кроме этого эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя во второй раз несколько человек отравились токсичными испарениями, информация официально подтверждена в заявлении на сайте Совета ЕС. Бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и для лечения пострадавших работников. 

Теги материала: отравление, Львов, ресторан, инфекция
Новости СМИ2
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