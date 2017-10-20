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Сутки в АТО: боевики 15 раз нарушили режим тишины
20.10.2017 08:37

Сутки в АТО: боевики 15 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины, в результате чего силы ВСУ девять раз открывали огонь в ответ. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 

Так, вечером оккупанты дважды на протяжении нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск неподалеку шахты Бутовка. Начиная с 19:00 и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия боевики вели огонь в районе Верхнеторецкого. 

На приморском направлении пророссийские наемники дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово.

А на луганском направлении боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле Счастья.

 

Теги материала: военная деятельность, АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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