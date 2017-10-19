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Генпрокуратура объявила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ обстрелять Авдеевку
19.10.2017 20:59

Генпрокуратура объявила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ обстрелять Авдеевку

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в оглашении приказа об артиллерийском обстреле Авдеевки в Донецкой области, который был осуществлен 1 февраля 2017 года, генералу из Российской Федерации. О соответствующем факте сообщила пресс-служба ГП Украины.

"Одному из высших должностных чинов Вооруженных сил РФ, действующему генералу российской армии объявлено о подозрении", - говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, ему инкриминируют ведение агрессивной войны, нарушение обычаев и законов войны, а также инициативу совершения террористического акта, который повлек за собой смерти множества людей.

Кроме того, удалось установить, что, когда генерал российской армии 1 февраля текущего года отдал приказ обстрелять Авдеевку, он пребывал на руководящей должности в "министерстве обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Стоит отметить, что вследствие артобстрела были убиты двое украинских военнослужащих и одно гражданское лицо. Также 12 военнослужащих и трое гражданских  получили травмы и были критически повреждены 56 объектов инфраструктуры.

Как сообщал MIGnews.com.uа, приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего исполняющего обязанности Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна был объявлен Приазовским районным судом Запорожской области 23 августа.

Теги материала: Прокуратура, прокурор, Россия, генерал, обстрел, армия
Новости СМИ2
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