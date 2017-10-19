Под Львовом грузовик раздавил легковушку: есть жертвы

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На территории Львовской области произошло столкновение легковой машины марки ВАЗ-2170 и тягача "Рено", вследствие чего скончался водитель легковушки. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Недалеко от Львова в результате столкновения автомобилей погиб водитель легковушки", - рассказали представители полиции, подчеркнув, что дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 19 октября, близ 16:00 на Скниловском мосту в Пустомытовском районе.

"Столкновение произошло между автомобилем ВАЗ-2170 и тягачом марки "Рено". В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель грузовика отправлен в больницу на обследование", - подчеркнули в пресс-службе.

В текущее время на месте аварии продолжает работу следственно-оперативная группа, решающая вопрос об открытии уголовного производства по факту смерти мужчины.