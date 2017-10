Bellingcat представила новые фото и видео российского Бука, сбившего МН17

MIGnews.com.ua

Компания независимых расследователей Bellingcat обнародовала в сети новый снимок ЗРК Бук-332, из которого на территории Украины сбили Боинг 777 рейса MH17.

"Совместная следственная группа опубликовала новую фотографию Бука 332 в Украине в день падения Боинга рейса MH-17. Сейчас мы готовим статью об изображении", - написали представители Bellingcat.

This new photograph makes number 9. pic.twitter.com/AznkhNnzFK — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.

При этом на сайте национальной полиции Нидерландов отмечается, что вполне возможно, это фото было сделано в городе Макеевка 17 июля 2014 года. О подробностях относительно новых доказательств в текущее время готовится большой материал. Известно лишь, что этот снимок - девятый в общей базе фото и видеодоказательств перевозки российского Бука на территории Донецка и области в день, когда был сбит пассажирский рейс МН17.

Что касается остальных восьми материалов следствия, что следователи имеют: видео из Донецка, Макеевки, Зугреза, фото и видео из Тореза, и фото и видео из Снежного.

Кроме того, у них в базе содержится изображение спутника, показывающее его в Макеевке за пять часов до пуска.

Еще следователи обнародовали видео, снятое в Донецке утром (примерно в день, когда сбили МН17). На видео можно увидеть перевозку военной техники.

The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.

После чего команда независимых расследователей опубликовала видеоролик из Макеевки, который был снят утром в день трагедии к востоку от Донецка. Следующее видео - снятое в Зугрезе (между Макеевкой и Торезом) в 11:40.

The Zuhres video, filmed at about 11:40am, between Makiivka and Torez. pic.twitter.com/YTzTtc3VHf — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.