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Bellingcat представила новые фото и видео российского Бука, сбившего МН17
19.10.2017 20:23

Bellingcat представила новые фото и видео российского Бука, сбившего МН17  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Компания независимых расследователей Bellingcat обнародовала в сети новый снимок ЗРК Бук-332, из которого на территории Украины сбили Боинг 777 рейса MH17.

"Совместная следственная группа опубликовала новую фотографию Бука 332 в Украине в день падения Боинга рейса MH-17. Сейчас мы готовим статью об изображении", - написали представители Bellingcat.

 

 

При этом на сайте национальной полиции Нидерландов отмечается, что вполне возможно, это фото было сделано в городе Макеевка 17 июля 2014 года. О подробностях относительно новых доказательств в текущее время готовится большой материал. Известно лишь, что этот снимок - девятый в общей базе фото и видеодоказательств перевозки российского Бука на территории Донецка и области в день, когда был сбит пассажирский рейс МН17.

Что касается остальных восьми материалов следствия, что следователи имеют:  видео из Донецка, Макеевки, Зугреза, фото и видео из Тореза, и фото и видео из Снежного.

Кроме того, у них в базе содержится изображение спутника, показывающее его в Макеевке за пять часов до пуска.

Еще следователи обнародовали видео, снятое в Донецке утром (примерно в день, когда сбили МН17). На видео можно увидеть перевозку военной техники.

После чего команда независимых расследователей опубликовала видеоролик из Макеевки, который был снят утром в день трагедии к востоку от Донецка. Следующее видео - снятое в Зугрезе (между Макеевкой и Торезом) в 11:40.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 октября, прокурор Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу, сообщил, что следствие по делу о катастрофе малазийского Boeing на Донбассе летом 2014 года пока не готово назвать сроки окончания расследования. 

Теги материала: фото, авария, донецк, расследование, Россия
Новости СМИ2
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