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Полиция задержала банду девушек, которые грабили посетителей кафе, упаивая их снотворным
19.10.2017 19:07

Полиция задержала банду девушек, которые грабили посетителей кафе, упаивая их снотворным  Фоторепортаж

На территории Кропивницкого правоохранительные органы провели задержание преступной группировки, члены которой осуществляли ограбление клиентов нескольких развлекательных заведений города, предварительно подсыпая им снотворное. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

По информации пресс-службы, преступная группа, помимо организатора, состояла из женщин, возрастом от 22 до 31 года, а также мужчины, исполняющего функции водителя.

"Схема "обогащения" заключалась в том, что девушки подыскивали нетрезвых граждан в учреждениях отдыха с ночным режимом работы, незаметно досыпали к алкоголю снотворное, а когда посетитель засыпал, к делу подключался уже и сам организатор", - рассказали представители полиции.

Помимо этого, в тех случаях, когда посетитель производил впечатление человека обеспеченного и предлагал новым знакомым поехать к себе домой, те отвечали согласием и, приехав в гости, грабили и жилище. По данным следствия, так преступники ограбили несколько десятков человек, но на самом деле пострадавших может быть гораздо больше.

"По этим фактам возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили правоохранители.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Херсонской области неизвестные в масках ограбили рейсовый микроавтобус. На розыск злоумышленников ориентирован личный состав полиции.  

Теги материала: Полиция, задержание, ограбление, алкоголь, таблетки
Новости СМИ2
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