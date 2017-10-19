Полиция задержала банду девушек, которые грабили посетителей кафе, упаивая их снотворным

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На территории Кропивницкого правоохранительные органы провели задержание преступной группировки, члены которой осуществляли ограбление клиентов нескольких развлекательных заведений города, предварительно подсыпая им снотворное. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

По информации пресс-службы, преступная группа, помимо организатора, состояла из женщин, возрастом от 22 до 31 года, а также мужчины, исполняющего функции водителя.

"Схема "обогащения" заключалась в том, что девушки подыскивали нетрезвых граждан в учреждениях отдыха с ночным режимом работы, незаметно досыпали к алкоголю снотворное, а когда посетитель засыпал, к делу подключался уже и сам организатор", - рассказали представители полиции.

Помимо этого, в тех случаях, когда посетитель производил впечатление человека обеспеченного и предлагал новым знакомым поехать к себе домой, те отвечали согласием и, приехав в гости, грабили и жилище. По данным следствия, так преступники ограбили несколько десятков человек, но на самом деле пострадавших может быть гораздо больше.

"По этим фактам возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили правоохранители.