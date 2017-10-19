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Штаб АТО: Боевики применили в Авдеевке гранатометы и пулеметы
19.10.2017 18:50

Штаб АТО: Боевики применили в Авдеевке гранатометы и пулеметы

В четверг, 19 октября, представители незаконных вооруженных формирований снизили интенсивность обстрелов позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, за день в зоне конфликта были зафиксированы пять обстрелов.

"Ночью на донецком направлении противник бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в Авдеевке. Это же орудие боевики применили во время обстрела украинских позиций близ шахты Бутовка и Зайцево", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали об обстреле Талаковки из стрелкового оружия около 10:00.

"Во время двух обстрелов, при возникновении прямой угрозы жизни наших военных силы АТО применяли оружие на поражение противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за прошедшие сутки, 18 октября, незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие, в результате чего трое украинских воинов были ранены.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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