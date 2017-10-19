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Смертельное ДТП в Харькове: стали известны имена всех погибших и пострадавших
19.10.2017 18:27

Смертельное ДТП в Харькове: стали известны имена всех погибших и пострадавших

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обнародовало имена всех погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.

По данным правоохранителей, вследствие аварии погибли:

  • Евтеев Александр Сергеевич (27 лет, Харьков, гражданин Украины);
  • Кобисева Нина Львовна (28 лет, поселок Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины);
  • Сокол Алла Викторовна (46 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);
  • Сокол Анастасия Алексеевна (19 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);
  • Усманова Елена (более подробные данные устанавливаются).

Пострадали в аварии:

  • Неудачин Юрий Юрьевич (29 лет, Харьков, гражданин Украины);
  • Берченко Диана Игоревна (20 лет, Харьков, гражданка Украины);
  • Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна (27 лет, Харьков, гражданка Украины);
  • Власенко Жанна Александровна (30 лет, Харьков, гражданка Украины);
  • Нестеренко Оксана Васильевна (36 лет, Харьков, гражданка Украины);
  • Комар Галина Николаевна (26 лет, Харьков, гражданка Украины).

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, беременная девушка, которая пострадала в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, находится в состоянии медикаментозного сна

Теги материала: Харьков, ДТП, пострадавшие, погибшие, Национальная полиция
Новости СМИ2
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