Смертельное ДТП в Харькове: стали известны имена всех погибших и пострадавших

MIGnews.com.ua

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обнародовало имена всех погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.

По данным правоохранителей, вследствие аварии погибли:

Евтеев Александр Сергеевич (27 лет, Харьков, гражданин Украины);

Кобисева Нина Львовна (28 лет, поселок Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины);

Сокол Алла Викторовна (46 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);

Сокол Анастасия Алексеевна (19 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);

Усманова Елена (более подробные данные устанавливаются).

Пострадали в аварии:

Неудачин Юрий Юрьевич (29 лет, Харьков, гражданин Украины);

Берченко Диана Игоревна (20 лет, Харьков, гражданка Украины);

Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна (27 лет, Харьков, гражданка Украины);

Власенко Жанна Александровна (30 лет, Харьков, гражданка Украины);

Нестеренко Оксана Васильевна (36 лет, Харьков, гражданка Украины);

Комар Галина Николаевна (26 лет, Харьков, гражданка Украины).