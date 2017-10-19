Смертельное ДТП в Харькове: стали известны имена всех погибших и пострадавших

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обнародовало имена всех погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.
По данным правоохранителей, вследствие аварии погибли:
- Евтеев Александр Сергеевич (27 лет, Харьков, гражданин Украины);
- Кобисева Нина Львовна (28 лет, поселок Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины);
- Сокол Алла Викторовна (46 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);
- Сокол Анастасия Алексеевна (19 лет, поселок Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины);
- Усманова Елена (более подробные данные устанавливаются).
Пострадали в аварии:
- Неудачин Юрий Юрьевич (29 лет, Харьков, гражданин Украины);
- Берченко Диана Игоревна (20 лет, Харьков, гражданка Украины);
- Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна (27 лет, Харьков, гражданка Украины);
- Власенко Жанна Александровна (30 лет, Харьков, гражданка Украины);
- Нестеренко Оксана Васильевна (36 лет, Харьков, гражданка Украины);
- Комар Галина Николаевна (26 лет, Харьков, гражданка Украины).
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, беременная девушка, которая пострадала в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, находится в состоянии медикаментозного сна.