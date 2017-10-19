В Донецкой области массово отравились дети

MIGnews.com.ua

На территории Донецкой области случилось массовое отравление учеников Краматорской школы, возраст которых от 6 до 15 лет. Об инциденте сообщила пресс-служба Прокуратуры в Донецкой области.

"В Краматорске прокуратура выясняет обстоятельства массового заболевания учащихся общеобразовательной школы", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в среду, 18 октября, в инфекционное отделение №2 Коммунальной больницы "Детское территориальное медицинское объединение города Краматорск" с жалобами на тошноту, повышенную температуру тела, слабость, а также нарушения работы желудочно-кишечного тракта были доставлены семеро учеников средней школы №12.

Уже в четверг, 19 октября, количество госпитализированных возросло до девяти человек, в текущее время все больные, возраст которых составляет от 6 до 15 лет , пребывают в состоянии средней тяжести в стационарном отделении под наблюдением докторов, из жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в данное время осуществляется весь комплекс мероприятий по выяснению причины массового заболевания детей.

Информация по этому факту внесена Краматорской прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 Уголовного Кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Продолжается досудебное расследование.