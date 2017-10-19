Смертельное ДТП в Харькове: медики рассказали о состоянии пострадавшей беременной девушки

MIGnews.com.ua

Беременная девушка, которая пострадала в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом сообщила заместитель главного врача Харьковской областной клинической больницы Ирина Лодяная, пишет Status quo .

По словам врача, у 30-летней девушки тяжелая черепно-мозговая травма. В настоящее время она находится в стабильном состоянии. Жизни ее ребенка ничего не угрожает.

"В состоянии искусственной комы также находятся две сестры - Оксана и Диана. Они - в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи. Девушки в очень тяжелом состоянии, в реанимации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что медики пока что не могут точно сказать, выживут ли девушки. Им сделали операции на органах брюшной полости и грудной клетки. Также была проведена нейрохирургическая операция.

Помимо этого сообщается, что еще три человека, которые пострадали в результате аварии, находятся в стабильном состоянии.