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В Днепропетровской области обнаружили "Камаз", перевозящий около тысячи гранат
19.10.2017 15:34

В Днепропетровской области обнаружили "Камаз", перевозящий около тысячи гранат  Фоторепортаж

На территории блокпоста в Днепропетровской области правоохранители остановили военный автомобиль марки "Камаз" , в котором обнаружили 746 боевых гранат, а также два гранатомета, при том, что в сопроводительных официальных документах было указано количество в несколько раз меньше. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"18 октября в 20:30 на блокпосту в с. Андроновка Меживского района Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства работники полка полиции особого назначения обнаружили 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также 2 гранатомета РПГ-22. в сопроводительных документах было указано значительно меньшее количество гранат", - рассказали представители полиции.

По словам водителя военного автомобиля, он не принимал участия в загрузке гранат и других боеприпасов, а  только получив накладную, выехал к месту доставки. Полицейские решают вопрос об открытии по этому факту уголовного производства. Процессуальное руководство будет осуществлять военная прокуратура Днепропетровского гарнизона.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в  Черкасской области на военных складах были обнаружены нарушения ряда требований по хранению боеприпасов.  Из-за этого в отношении троих чиновников были составлены админпротоколы.

Теги материала: оружие, боевое оружие, вооружение, КамАз, граната
Новости СМИ2
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