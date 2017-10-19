Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемая отказалась давать показания

MIGnews.com.ua

Водитель автомобиля Lexus, которая сбила людей на тротуаре в Харькове, отказалась давать показания. Такое заявление сделал начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, пишет NewsRoom.

По словам правоохранителя, именно водитель Lexus нарушила правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют показания очевидцев и видео с камер наблюдения.

"Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки провести расследование. В данный момент девушка задержана, она отказалась давать показания, сославшись на 63 статью Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких, - ред.)", - отметил Чиж.

В то же время начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех сообщил, что второй автомобиль-участник ДТП Volkswagen Touareg также начал движение на желтый сигнал светофора.

Напомним, харьковский суд арестовал виновницу смертельного дорожно-транспортного происшествия.