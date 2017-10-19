Смерьтельное ДТП в Харькове: семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсацию

MIGnews.com.ua

Семьям погибших и пострадавшим в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове выплатят компенсацию. Такое заявление сделал заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По полученным данным, каждой семье выплатят 20 тысяч гривен. Деньги возьмут из городского бюджета.

"Вчера произошла ужасная трагедия. Погибли пять человек. По поручению Геннадия Кернеса мы возьмем на себя расходы на их похороны, и, если понадобятся еще какие-то затраты, будем помогать семьям. С момента происшествия у нас был организован штаб, мы занимались локализацией происшествия, помощью пострадавшим", - рассказал Терехов.

Он также отметил, что горсовет будет контролировать расследование произошедшего.

По словам Терехова, в настоящее время коммунальные службы продолжают работать на месте ДТП, также на месте происшествия находится муниципальная охрана.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду вечером, 18 октября, в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - девушка 1997 года рождения вылетела на тротуар и сбила всех пешеходов, которые там находились . В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 11 человек пострадали и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная девушка. Медикам удалось спасти ее ребенка.

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на людей в Харькове .