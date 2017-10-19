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Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал виновницу аварии
19.10.2017 12:58

Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал виновницу аварии

В Харькове суд арестовал виновницу смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - отметил глава МВД.

При этом Аваков выразил соболезнования семьям погибших и напомнил, что в течение девяти месяцев текущего года на дорогах погибли 2 317 человек.

Стоит отметить, что виновницей масштабной аварии является 20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus. Она проигнорировала красный свет светофора и продолжила движение. В результате в нее въехал автомобиль Volkswagen, из-за чего ее выбросило на тротуар, где находились люди.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду вечером, 18 октября, в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - девушка 1997 года рождения вылетела на тротуар и сбила всех пешеходов, которые там находились. В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 11 человек пострадали и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная девушка. Медикам удалось спасти ее ребенка.

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на людей в Харькове.

Теги материала: Харьков, ДТП, суд, арест
Новости СМИ2
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