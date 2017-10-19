Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал виновницу аварии

MIGnews.com.ua

В Харькове суд арестовал виновницу смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - отметил глава МВД.

При этом Аваков выразил соболезнования семьям погибших и напомнил, что в течение девяти месяцев текущего года на дорогах погибли 2 317 человек.

Стоит отметить, что виновницей масштабной аварии является 20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus. Она проигнорировала красный свет светофора и продолжила движение. В результате в нее въехал автомобиль Volkswagen, из-за чего ее выбросило на тротуар, где находились люди.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду вечером, 18 октября, в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - девушка 1997 года рождения вылетела на тротуар и сбила всех пешеходов, которые там находились . В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 11 человек пострадали и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная девушка. Медикам удалось спасти ее ребенка.