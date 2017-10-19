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Смертельное ДТП в Харькове: опубликовано видео момента въезда автомобиля в толпу людей
19.10.2017 12:09

Смертельное ДТП в Харькове: опубликовано видео момента въезда автомобиля в толпу людей  Видеорепортаж

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на людей в Харькове.

"Это страшное видео харьковской трагедии должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора. Слабонервным лучше не смотреть", - отметил Геращенко.

Напомним, в среду вечером, 18 октября, в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - девушка 1997 года рождения вылетела на тротуар и сбила всех пешеходов, которые там находились. В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 11 человек пострадали и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная женщина. Медикам удалось спасти ее ребенка.

Также есть информация, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, автомобиль Lexus выбросило на тротуар после столкновения с Volkswagen.

Теги материала: Харьков, ДТП, Антон Геращенко, видео
Новости СМИ2
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