Смертельное ДТП в Харькове: опубликовано видео момента въезда автомобиля в толпу людей

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на людей в Харькове.

"Это страшное видео харьковской трагедии должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора. Слабонервным лучше не смотреть", - отметил Геращенко.

Напомним, в среду вечером, 18 октября, в Харькове произошло чрезвычайное происшествие - девушка 1997 года рождения вылетела на тротуар и сбила всех пешеходов, которые там находились. В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 11 человек пострадали и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная женщина. Медикам удалось спасти ее ребенка.

Также есть информация, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.