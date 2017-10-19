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В Харькове автомобиль на скорости въехал в толпу: много погибших и раненых
19.10.2017 11:51

В Харькове автомобиль на скорости въехал в толпу: много погибших и раненых  Видеорепортаж

В среду, 18 октября, в Харькове на улице Сумской произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек погибло, 11 человек пострадали и еще шесть получили травмы различной степени тяжести, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, водитель Lexus двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался Volkswagen. В результате столкновения с Volkswagen автомобиль Lexus выбросило на тротуар, где находилась группа граждан.

Народный депутат, бывший советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что за рулем автомобиля Volkswagen находилась девушка 1997 года рождения. 

"Водители обеих авто остались живы. Их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения", - написал он.

Установлены личности пострадавших в ДТП в Харькове Правоохранители установили имена и возраст погибших и пострадавших во время аварии в центре Харькова, которая произошла в среду, 18 октября. Среди погибших в списке значатся: Евтеев Александр, 27 лет, Кобисева Нина, 28 лет, Умаева Елена.

Кроме этого,в больницу были доставлены Берченко Елена, 25 лет, Неудачин Юрий, 24 года, Нестеренко Оксана, 36 лет. "Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Запорожье.

Теги материала: ВИДЕО, ДТП, Харьков
Новости СМИ2
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