В Николаеве произошла стрельба: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Два человека пострадали в результате стрельбы в Николаеве в среду вечером, 18 октября. Об этом информирует пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По данным правоохранителей, пострадали женщина и два мужчины, а также свидетели инцидента.

"Вечером 18 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что по улице Лазурной в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева граждане слышали выстрел", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на место происшествия отправились следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"На данный момент опрашиваются участники события - пострадала женщина и два мужчины, а также свидетели инцидента. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.