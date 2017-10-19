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В Николаеве произошла стрельба: есть пострадавшие
19.10.2017 10:52

В Николаеве произошла стрельба: есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате стрельбы в Николаеве в среду вечером, 18 октября.  Об этом информирует пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По данным правоохранителей, пострадали женщина и два мужчины, а также свидетели инцидента.

"Вечером 18 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что по улице Лазурной в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева граждане слышали выстрел", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на место происшествия отправились следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"На данный момент опрашиваются участники события - пострадала женщина и два мужчины, а также свидетели инцидента. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила, что неизвестные расстреляли в центре Запорожья автомобиль.

 

Теги материала: Николаев, стрельба, пострадавшие, Национальная полиция
Новости СМИ2
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