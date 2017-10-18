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Штаб АТО: В результате противостояния на Донбассе ранение получил украинский боец
18.10.2017 18:42

Штаб АТО: В результате противостояния на Донбассе ранение получил украинский боец

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 18:00 зафиксировали 22 вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, наиболее неспокойно было на донецком направлении - здесь зафиксировали 18 обстрелов.

"Боевики пять раз из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. Это же оружие противник применил в районе шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военные жестко отвечали противнику с пехотного вооружения.

"В результате одного из таких противостояний был ранен украинский боец", - отметили в штабе.

Помимо этого сообщается об обстрелах сил АТО в Песках и Новгородского.

"На приморском направлении боевики выпустили четыре 82-мм мины вблизи Гнутово. В ПАвлополе и Широкино били из минометов", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из минометов Марьинку Донецкой области.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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