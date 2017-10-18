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Митинг под Радой: полиция пошла на штурм, митингующие разбирают брусчатку
Фото: LB.ua
18.10.2017 18:31

Митинг под Радой: полиция пошла на штурм, митингующие разбирают брусчатку

В среду вечером, 18 октября, неизвестные в масках начали разбирать брусчатку на месте акции протеста под Верховной Радой Украины, пишет УНИАН.

Сообщается, что не все активисты поддерживают подобные действия и называют происходящее провокацией.

Помимо этого есть информация о том, что сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. Силовики начали наступление со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Люди начали от них отбиваться, в ответ был применен слезоточивый газ. В результате пострадал народный депутат Украины Егор Соболев.

После этого полиция отступила на территорию площади Конституции.

Стоит отметить, что на момент штурма большинство активистов как раз находились на углу Грушевского и Липской. Оттуда люди собирались идти к Администрации президента Украины.

В настоящее время ситуация по Радой стабилизировалась. Активисты опасаются, что полиция пойдет на еще один штурм.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил, что митингующие под зданием Верховной Рады Украины намерены в среду вечером, 18 октября, переместиться к Администрации президента.

Теги материала: Верховная Рада, акция протеста, Национальная полиция, штурм, брусчатка
Новости СМИ2
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