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В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы
18.10.2017 17:59

В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы

В округе Харфорд штат Мэриленд произошла стрельба, пишет CNN со ссылкой на местных правоохранителей.

"Пять человек были расстреляны в парке бизнес-центра в Эджвуде, Мэриленд", - говорится в сообщении.

По полученным данным, правоохранителям не удалось задержать злоумышленника - он скрылся с места происшествия.

"Мы можем подтвердить, что мы находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Эммортон. Сообщается о нескольких травмированных", - заявили в пресс-службе шерифа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США в кампусе Университета Вирджинии в городе Сент-Питерсберг произошла стрельба, которая привела к ранению по меньшей мере одного человека. После произошедшего правоохранители приняли решение закрыть университетский кампус и призвали граждан избегать его территорию.

Теги материала: США, стрельба, жертвы, правоохранители
Новости СМИ2
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