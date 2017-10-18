В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы

В округе Харфорд штат Мэриленд произошла стрельба, пишет CNN со ссылкой на местных правоохранителей.
"Пять человек были расстреляны в парке бизнес-центра в Эджвуде, Мэриленд", - говорится в сообщении.
По полученным данным, правоохранителям не удалось задержать злоумышленника - он скрылся с места происшествия.
"Мы можем подтвердить, что мы находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Эммортон. Сообщается о нескольких травмированных", - заявили в пресс-службе шерифа.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США в кампусе Университета Вирджинии в городе Сент-Питерсберг произошла стрельба, которая привела к ранению по меньшей мере одного человека. После произошедшего правоохранители приняли решение закрыть университетский кампус и призвали граждан избегать его территорию.