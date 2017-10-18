В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В округе Харфорд штат Мэриленд произошла стрельба, пишет CNN со ссылкой на местных правоохранителей.

"Пять человек были расстреляны в парке бизнес-центра в Эджвуде, Мэриленд", - говорится в сообщении.

По полученным данным, правоохранителям не удалось задержать злоумышленника - он скрылся с места происшествия.

"Мы можем подтвердить, что мы находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Эммортон. Сообщается о нескольких травмированных", - заявили в пресс-службе шерифа.