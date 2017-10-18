В здании Совета ЕС несколько человек снова отравились токсинами

MIGnews.com.ua

В здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя во второй раз несколько человек отравились токсичными испарениями, информация официально подтверждена в заявлении на сайте Совета ЕС, передает Европейская правда .

"Несмотря на проверки и принятые меры, еще один технический инцидент произошел сегодня в одной из кухонь здания Европы. Технический вопрос, который влияет на вентиляцию на кухнях здания, повлек вредные испарения и привел к тому, что пострадали люди", - говорится в заявлении.

Бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и для лечения пострадавших работников. Было решено провести предупредительную эвакуацию персонала, работающего в здании.

Отметим, что второй инцидент произошел за день до начала саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе 19-20 октября. В минувшую пятницу в здании Совета ЕС токсичными испарениями отравились от 15 до 20 человек.