Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В здании Совета ЕС несколько человек снова отравились токсинами
18.10.2017 16:42

В здании Совета ЕС несколько человек снова отравились токсинами

В здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя во второй раз несколько человек отравились токсичными испарениями, информация официально подтверждена в заявлении на сайте Совета ЕС, передает Европейская правда.

"Несмотря на проверки и принятые меры, еще один технический инцидент произошел сегодня в одной из кухонь здания Европы. Технический вопрос, который влияет на вентиляцию на кухнях здания, повлек вредные испарения и привел к тому, что пострадали люди", - говорится в заявлении.

Бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и для лечения пострадавших работников. Было решено провести предупредительную эвакуацию персонала, работающего в здании.

Отметим, что второй инцидент произошел за день до начала саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе 19-20 октября. В минувшую пятницу в здании Совета ЕС токсичными испарениями отравились от 15 до 20 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории здания Совета Европейского союза в Европейском квартале Брюсселя около 20 человек пострадали от отравления токсичными испарениями газа.

Теги материала: Европейский совет, отравление, токсичный газ, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
Важное
Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт
Важное
Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт
Ураган "Офелия" накрыл Ирландию, есть пострадавшие
Важное
Ураган "Офелия" накрыл Ирландию, есть пострадавшие  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Португалии бушуют лесные пожары: погибли уже 27 человек
Важное
В Португалии бушуют лесные пожары: погибли уже 27 человек
В Запорожье машина скорой помощи попала в ДТП: есть пострадавшие
Важное
В Запорожье машина скорой помощи попала в ДТП: есть пострадавшие
На нефтяной буровой платформе в США прогремел взрыв
Важное
На нефтяной буровой платформе в США прогремел взрыв

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика