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В США курица стала звездой интернета из-за способностей к "паддлингу"
18.10.2017 14:53

В США курица стала звездой интернета из-за способностей к "паддлингу"  Видеорепортаж

В США хозяйка курицы начала брать ее с собой на речные прогулки из-за того, что та была отличной компанией, хорошо держалась на доске и не отвлекала, передает ТСН.

Известно, что курица по имени Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл". Птица стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл". 

"Паддлинг" - развлечение, во время которого можно кататься на пластиковой доске, помогая себе веслом, очень популярно в родном городе хозяйки курицы. Она начала брать с собой курицу на речные прогулки из-за того, что та была хорошей компанией, хорошо держалась на доске.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Китае, в одном из городов провинции Гуандун, женщина нашла 52-килограммового удава в стиральной машине.

Теги материала: США, курица, видео, интернет
Новости СМИ2
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