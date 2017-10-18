В США курица стала звездой интернета из-за способностей к "паддлингу"

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В США хозяйка курицы начала брать ее с собой на речные прогулки из-за того, что та была отличной компанией, хорошо держалась на доске и не отвлекала, передает ТСН.

Известно, что курица по имени Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл". Птица стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл".

"Паддлинг" - развлечение, во время которого можно кататься на пластиковой доске, помогая себе веслом, очень популярно в родном городе хозяйки курицы. Она начала брать с собой курицу на речные прогулки из-за того, что та была хорошей компанией, хорошо держалась на доске.