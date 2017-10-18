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ОБСЕ: Боевики разместили танки на линии разграничения
18.10.2017 12:09

ОБСЕ: Боевики разместили танки на линии разграничения

Представители незаконных вооруженных формирований разместили шесть танков в районе села Зерновое Донецкой области. Речь об этом идет в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Вблизи Зернового наблюдатели зафиксировали сосредоточение танков и боевых бронированных машин, расположенных в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно Меморандуму", - говорится в сообщении.

Также сообщается о 18 боевых машинах пехоты, которые были оценены как новые или отремонтированные, и 12 грузовиках военного типа.

Помимо этого сообщается о минах, которые находились к востоку от Попасной, где накануне проводились работы по разминированию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что боевики в очередной раз скрыли от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наличие военной техники вне зоны отвода вооружения.

Теги материала: АТО, Донбасс, ОБСЕ, боевики, танки
Новости СМИ2
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