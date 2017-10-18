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На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП
18.10.2017 11:59

На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на Набережном шоссе за мостом Метро в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

На шоссе столкнулись Mercedes, Opel и Daewoo.

В настоящее время проезд ограничен из-за аварии.

Кроме того, сообщается, что информация о пострадавших и причинах дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Также сейчас на месте работают сотрудники патрульной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла возле станции метро Осокорки в Киеве. Мужчину, который пытался помочь пострадавшим, сбил автомобиль, его увезла скорая. Свидетели рассказали, что у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова.

Теги материала: Киев, ДТП, авария, движение, ограничение
Новости СМИ2
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