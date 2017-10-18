В России заявили о задержании украинца, причастного к "Правому сектору"

MIGnews.com.ua

Гражданин Украины Роман Терновский был задержан в российском Ростове-на-Дону из-за причастности к деятельности "Правого сектора". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Представители ведомства заявили, что мужчина в составе "Правого сектора" принимал участие в пикетах, митингах и других мероприятиях в Украине. Также через аккаунт в Facebook Терновский осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей сети, в том числе россиян.

"Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированные следствием по ч.2 ст.2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства в Ростове-на-Дону у него нашли предметы одежды и другие вещи с символикой "Правого сектора".

Суд избрал Терновскому меру пресечения в виде заключения под стражу.