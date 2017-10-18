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Полиция задержала подозреваемых в подготовке политических убийств во Франции
18.10.2017 10:29

Полиция задержала подозреваемых в подготовке политических убийств во Франции

Сотрудники антитеррористических подразделений французской полиции задержали десять правых экстремистов в пригороде Парижа и в юго-восточной части страны. Об этом сообщает DW.

Предполагается, что они планировали осуществить нападение на политиков и мечети. Задержанным лицам от 17 до 25 лет, среди них девять парней и одна девушка.

Молодых людей обвинили в участии в террористической группе. Следователи называют потенциальными жертвами их нападения официального представителя правительства Франции Кристофа Кастанера и лидера движения "Неподчинившаяся Франция", участника последних президентских выборов Жан-Люк Меланшон.

Также злоумышленники хотели атаковать мигрантов и мечети, однако приготовления находились на начальном этапе.

Кроме того, задержанные могут быть связаны с монархической националистической организацией "Французское действие" Логаном Н., арестованного в июне.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Франция ужесточит меры в отношении иностранцев, которые не зарегистрированы в стране.

Теги материала: Франция, полиция, террористическая группа, задержание
Новости СМИ2
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