Во время акций протеста в Киеве пострадали два правоохранителя

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов пострадали в результате столкновений во время акций протеста, которые проходят в центре Киева. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга.

"В заключение суток два факта избиения сотрудников правоохранительных структур", - сказал он.

Руководитель Национальной полиции Украины добавил, что пострадали гвардеец в возрасте 21 года и сотрудник спецподразделения в возрасте 25 лет. Работники правоохранительных органов получили телесные повреждения средней степени тяжести, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении.