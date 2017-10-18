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Во время акций протеста в Киеве пострадали два правоохранителя
18.10.2017 08:33

Во время акций протеста в Киеве пострадали два правоохранителя

Сотрудники правоохранительных органов пострадали в результате столкновений во время акций протеста, которые проходят в центре Киева. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга.

"В заключение суток два факта избиения сотрудников правоохранительных структур", - сказал он.

Руководитель Национальной полиции Украины добавил, что пострадали гвардеец в возрасте 21 года и сотрудник спецподразделения в возрасте 25 лет. Работники правоохранительных органов получили телесные повреждения средней степени тяжести, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 17 октября, руководитель Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что активисты применяли слезоточивый газ и бросали камни во время столкновений на Грушевского.

Теги материала: Киев, акция, протест, Национальная полиция, Национальная гвардия, Сергей Князев
Новости СМИ2
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