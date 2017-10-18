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Штаб АТО: За сутки погибли двое украинских военных, четверо ранены
18.10.2017 08:15

Штаб АТО: За сутки погибли двое украинских военных, четверо ранены

Представители незаконных вооруженных формирований 44 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 17 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики не прекращали активные обстрелы позиций украинских военных вдоль всей линии разграничения. Вечером они несколько часов вели огонь по опорным пунктам около Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции Вооруженных сил Украины возле Песок и Каменки российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия. Приблизительно в 18:00 в результате минометного обстрела в районе Зайцево погиб один украинский боец.

На приморском направлении самой напряженной точкой остаются окраины Марьинки, где боевики обстреляли опорные пункты из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие симметрично ответили врагу. Вследствие противостояния двое военных были ранены. В конце суток незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции у Гнутово из минометов 120 мм, на подступах к Лебединскому - минометы 82 мм. Также вечером в результате подрыва на неизвестном устройстве пострадали двое военнослужащих.

На луганском направлении зафиксировано меньше обстрелов. Возле Новоалександровки боевики использовали минометы калибра 82 мм и вооружение БМП, у Крымского и Попасной - стрелковое оружия.

Военные Вооруженных сил Украины 38 раз отвечали врагу, применяя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских бойцов, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 18:00 вторника, 17 октября, зафиксировали 19 вражеских обстрелов.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, смерть, ранение, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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