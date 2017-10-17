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Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
17.10.2017 20:57

Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек

В Афганистане в результате нападения на полицейский участок в провинции Пактия число жертв превысило 40 человек, сообщает местное издание Pajhwok Afghan News в Twitter.

"41 мирный житель и правоохранитель погиб в результате террористического акта, произошедшего сегодня, 17 октября 2017 года в Афганистане", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в числе 160 пострадавших и получивших ранения оказалось 50 афганских военнослужащих.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист-смертник на автомобиле и стрелок совершили нападение на полицейский участок в афганской провинции Пактия.

В результате происшествия погибли 33 человека, еще 160 человек были ранены. Среди пострадавших есть гражданские и правоохранители, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Теги материала: Афганистан, теракт, жертвы, пострадавшие
Новости СМИ2
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