Активисты применяли слезоточивый газ и бросали камни под Радой

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, руководитель Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что активисты применяли слезоточивый газ и бросали камни во время столкновений на Грушевского, передает NewsOne .

"По предварительной информации, часть активистов пыталась пройти границу с полицией неподалеку Кабинета министров без поверхностного осмотра, отказались проходить через металлоискатели, также отказались показать полицейским содержание их сумок и рюкзаков. После того, как полицейские их не пропустили, активисты повалили несколько металлоискателей, также по предварительной информации начали распылять слезоточивый газ, выхватили у нескольких полицейских металлические щиты, а также в полицейских полетели камни", - заявил он.

Сообщается, что во время инцидента пострадал полицейский. Он был в бессознательном состоянии. "Скорая" оказала ему помощь и госпитализировала правоохранителя.

"Также пострадали трое гражданских, им была оказана медицинская помощь на месте, по предварительной информации без дальнейшей госпитализации", - добавил он.