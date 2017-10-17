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Штаб: Боевики 19 раз обстреляли силы АТО, погиб один боец
17.10.2017 19:02

Штаб: Боевики 19 раз обстреляли силы АТО, погиб один боец

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 18:00 вторника, 17 октября, зафиксировали 19 вражеских обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, в зоне конфликта на Донбассе было неспокойно. Наиболее обостренная ситуация зафиксирована на донецком направлении.

"С начала суток противник четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал позиции сил АТО в Авдеевке. Украинские военные оперативно и жестко отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается о двух обстрелах в Зайцево.

"Около 15:00 возле этого поселка боевики выпустили 17 120-мм мин. Дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в шахте Бутовка. У Каменки применяли стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на приморском направлении стреляли в Марьинке. "Украинские воины огнем заставили захватчиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один наш защитник", - говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается о вражеских обстрелах в Водяном, Широкино и Талаковке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, боевики 36 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 16 октября.

Теги материала: Донбасс, АТО, военные, обстрелы
Новости СМИ2
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