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В Луганской области правоохранители изъяли наркотиков на 15 млн гривен
17.10.2017 18:23

В Луганской области правоохранители изъяли наркотиков на 15 млн гривен

В Лисичанске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у 40-летнего местного жителя 12,5 кг сушеного каннабиса, 938 кустов конопли и заготовленную для сбыта измельченную марихуану. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области.

По полученным данным, мужчина на территории частного домовладения организовал "оранжерею" и выращивал наркотики в теплицах.

"К выращиванию наркосодержащих растений мужчина подошел с энтузиазмом и соответствующими специальными знаниями в области агропромышленности. Теплицы были оснащены обогревом, вентиляцией, капельным поливом, каждое растение было бережно подвязано", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что по данному факту открыто уголовное дело по ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

В полиции подчеркнули, что общая стоимость наркотиков составляет 15 миллионов гривен. Подозреваемого решили оставить под домашним арестом. Все вещества направили на экспертизу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Каховки семь килограмм конопли.

Теги материала: Лисичанск, наркотики, Национальная полиция, домашний арест
Новости СМИ2
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