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Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт
17.10.2017 16:48

Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт

В Киеве во время акции протеста у здания Верховной Рады произошла потасовка между правоохранителями и активистами, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, митингующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского, а также выломали забор. Это произошло после того, как активисты попытались пронести к зданию парламента палатки, а правоохранители попытались им воспрепятствовать. В этот момент возникла словесная перепалка, а потом и и потасовка.

Очевидцы утверждают, что во время столкновения участники акции распылили неизвестный газ, а сами надели маски.

Стоит отметить, что в настоящее время проход на Грушевского заблокирован правоохранителями. Протестующие продолжают стычки с полицией. Также сообщается, что неизвестные распылили в толпе слезоточивый газ.

По полученным данным, медики унесли одного человека без сознания.

В то же время корреспондент телеканала NewsOne сообщает, что к месту проведения акции проиходит все больше людей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста под Верховной Радой призвал украинского президента Петра Порошенко уйти в отставку.

Теги материала: Киев, акция протеста, митингующие, столкновение, пострадавшие
Новости СМИ2
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