Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт

MIGnews.com.ua

В Киеве во время акции протеста у здания Верховной Рады произошла потасовка между правоохранителями и активистами, пишет Интерфакс-Украина .

По полученным данным, митингующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского, а также выломали забор. Это произошло после того, как активисты попытались пронести к зданию парламента палатки, а правоохранители попытались им воспрепятствовать. В этот момент возникла словесная перепалка, а потом и и потасовка.

Очевидцы утверждают, что во время столкновения участники акции распылили неизвестный газ, а сами надели маски.

Стоит отметить, что в настоящее время проход на Грушевского заблокирован правоохранителями. Протестующие продолжают стычки с полицией. Также сообщается, что неизвестные распылили в толпе слезоточивый газ.

По полученным данным, медики унесли одного человека без сознания.

В то же время корреспондент телеканала NewsOne сообщает, что к месту проведения акции проиходит все больше людей.