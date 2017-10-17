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На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили расстрату 60 тысяч гривен
17.10.2017 16:19

На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили расстрату 60 тысяч гривен

В Черкасской области на военных складах были обнаружены нарушения ряда требований по хранению боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По полученным данным, нарушения нашли на складах, расположенных в населенных пунктах Дубиевка и Россошки. В частности, было зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности.

Из-за этого в отношении троих чиновников были составлены админпротоколы.

Проверка выявила на данном складе факт хищения государственных средств. Между воинской частью и частным предпринимателем был заключен договор о капитальном ремонте крыши указанных складов, - говорится в сообщении. - В дальнейшем эти работы выполнялись не коммерческой структурой, согласно условиям договора, а личным составом и работниками Вооруженных сил Украины и привлекалась техника воинской части. Таким образом, военные должностные лица совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тысяч гривен"

Стоит отметить, что по данному факту было открыто уголовное производство.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на повышение уровня защищенности военных складов. ​

Теги материала: Черкассы, склад, боеприпасы, нарушения, растрата, госсредства
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