На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили расстрату 60 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

В Черкасской области на военных складах были обнаружены нарушения ряда требований по хранению боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По полученным данным, нарушения нашли на складах, расположенных в населенных пунктах Дубиевка и Россошки. В частности, было зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности.

Из-за этого в отношении троих чиновников были составлены админпротоколы.

Проверка выявила на данном складе факт хищения государственных средств. Между воинской частью и частным предпринимателем был заключен договор о капитальном ремонте крыши указанных складов, - говорится в сообщении. - В дальнейшем эти работы выполнялись не коммерческой структурой, согласно условиям договора, а личным составом и работниками Вооруженных сил Украины и привлекалась техника воинской части. Таким образом, военные должностные лица совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тысяч гривен"

Стоит отметить, что по данному факту было открыто уголовное производство.