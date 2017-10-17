Активисты забросали яйцами нардепа Гончаренко

Во вторник, 17 октября, в Киеве активисты возле здания Верховной Рады Украины забросали яйцами народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.
Кроме того протестующие говорили оскорбительные словам в адрес народного избранника. Гончаренко, в свою очередь, обозвал митингующих придурками, после чего в сопровождении правоохранителей направился в сторону здания парламента.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее между народным депутатом Владимиром Парасюком и руководителем Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады произошел конфликт.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве во время митинга активисты забросали яйцами начальника Дарницкого районного отделения Национальной полиции Сергея Чернышова полиции яйцами.