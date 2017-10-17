Активисты забросали яйцами нардепа Гончаренко

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Во вторник, 17 октября, в Киеве активисты возле здания Верховной Рады Украины забросали яйцами народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

Кроме того протестующие говорили оскорбительные словам в адрес народного избранника. Гончаренко, в свою очередь, обозвал митингующих придурками, после чего в сопровождении правоохранителей направился в сторону здания парламента.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее между народным депутатом Владимиром Парасюком и руководителем Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады произошел конфликт.