В Афганистане погибли 33 человека в результате теракта

Террорист-смертник на автомобиле и стрелок совершили нападение на полицейский участок в афганской провинции Пактия. Об этом сообщает ВВС.
В результате происшествия погибли 33 человека, еще 160 человек были ранены. Среди пострадавших есть гражданские и правоохранители, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме того, стало известно, что боевики террористической организации "Талибан" взяли на себя ответственность за атаку.
Представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что из-за нападения погиб и руководитель полиции.
Также чиновники рассказали, что в ходе боевых действий, которые длились несколько часов, удалось ликвидировать как минимум шесть террористов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист-смертник взорвал бомбу около шиитской мечети в столице Афганистана городе Кабул.