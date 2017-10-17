В Афганистане погибли 33 человека в результате теракта

MIGnews.com.ua

Террорист-смертник на автомобиле и стрелок совершили нападение на полицейский участок в афганской провинции Пактия. Об этом сообщает ВВС .

В результате происшествия погибли 33 человека, еще 160 человек были ранены. Среди пострадавших есть гражданские и правоохранители, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме того, стало известно, что боевики террористической организации "Талибан" взяли на себя ответственность за атаку.

Представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что из-за нападения погиб и руководитель полиции.

Также чиновники рассказали, что в ходе боевых действий, которые длились несколько часов, удалось ликвидировать как минимум шесть террористов.