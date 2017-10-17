Драку Парасюка и Гелетея будет расследовать прокуратура

Расследованием стычки между народным депутатом Украины Владимиром Парасюком и главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем будет заниматься прокуратура. Об этом сообщил руководитель управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже внесли сообщение о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
"Это (сообщение о правонарушении, - ред.) зарегистрировано в журнале единого учета. Материалы будут предоставлены в прокуратуру, учитывая статус лиц. Решение по этому эпизоду будет принимать прокуратура", - сказал он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и руководителем Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошел под стенами Верховной Рады.