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В центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник
17.10.2017 14:07

В центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник

Неизвестные расстреляли в центре Запорожья автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, пишет 061.

По полученным данным, обстреляли автомобиль Subaru Forester. Инцидент произошел около 10:00 вторника, 17 октября, на улице Нижнеднепровской.

"Расстреляли припаркованный внедорожник Subaru Forester, который принадлежит 49-летнему запорожцу. Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информации о погибших или пострадавших не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, группа неизвестных лиц в Херсоне открыла огонь по двум гражданам, находившимся в легковом автомобиле. Инцидент произошел в Северном микрорайоне около супермаркета "Экомаркет" по улице Вишневая. После нападения злоумышленники скрылись на машине марки Daewoo Lanos.

Теги материала: Запорожье, стрельба, автомобиль, Национальная полиция
Новости СМИ2
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