В центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник

MIGnews.com.ua

Неизвестные расстреляли в центре Запорожья автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, пишет 061 .

По полученным данным, обстреляли автомобиль Subaru Forester. Инцидент произошел около 10:00 вторника, 17 октября, на улице Нижнеднепровской.

"Расстреляли припаркованный внедорожник Subaru Forester, который принадлежит 49-летнему запорожцу. Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информации о погибших или пострадавших не поступало.