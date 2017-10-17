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В Испании разбился военный истребитель, есть жертвы
17.10.2017 13:30

В Испании разбился военный истребитель, есть жертвы  Видеорепортаж

Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос в испанской провинции Мадрид. Об этом сообщает El Mundo.

Кроме того, отмечается, что воздушное судно разбилось во время взлета, в результате чего пилот погиб на месте происшествия.

В настоящее время информации о причинах крушения нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение, упав в море возле международного аэропорта Абиджан.

Также вертолет CH-53 Sea Stallion Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки потерпел крушение на японском острове Окинава.

Напомним, что крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли пилот и три пассажира, которые находились на борту, произошло в Боливии.

Теги материала: Испания, истребитель, крушение, смерть, видео
Новости СМИ2
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