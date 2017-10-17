В Испании разбился военный истребитель, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании потерпел крушение на авиабазе Торрехон-де-Ардос в испанской провинции Мадрид. Об этом сообщает El Mundo .

Кроме того, отмечается, что воздушное судно разбилось во время взлета, в результате чего пилот погиб на месте происшествия.

В настоящее время информации о причинах крушения нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение , упав в море возле международного аэропорта Абиджан.

Также вертолет CH-53 Sea Stallion Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки потерпел крушение на японском острове Окинава.