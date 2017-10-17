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В Ивано-Франковске взорвалась граната на территории домовладения
17.10.2017 12:54

В Ивано-Франковске взорвалась граната на территории домовладения  Фоторепортаж

Взрыв на территории одного из домовладений на улице Сочинского в Ивано-Франковске прогремел во вторник, 17 октября. Об этом сообщает местное издание Галка.

Инцидент произошел приблизительно в 3:30, взрывной волной и осколками были повреждены микроавтобус и ворота гаража. В момент взрыва в доме находились хозяева и двое детей, никто из них не пострадал.

Ольга Пидгирняк, являющаяся владелицей дома, считает, что причиной стали разборки конкурентов с ее мужем, который работает на рынке международных перевозок. Также она назвала имена людей, которые могут быть причастны к инциденту.

"Боюсь за детей. Весной было впечатление, что дело "замяли", сменили следователя, и теперь такое. В полиции известно, кто может быть к этому причастен - наш бывший друг семьи ", - сказала женщина.

В настоящее время неизвестно, какое именно устройство сдетонировало, однако на месте нашли чеку от гранаты. Камеры наблюдения в доме зафиксировали силуэты неизвестных лиц около ворот.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 11 октября, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину с гранатой.

Теги материала: Ивано-Франковск, взрыв, граната, полиция, фото
Новости СМИ2
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