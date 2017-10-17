Парасюк подрался с Гелетеем под Верховной Радой

MIGnews.com.ua

Конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и руководителем Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошел под стенами Верховной Рады. Об этом сообщил Евгений Цяпенко на своей странице в Facebook.

"Депутаты настроены сегодня по-боевому. По дороге на согласительный совет нардеп Парасюк увидел Гелетея. И тут началось", - говорится в сообщении.

На ролике, который он опубликовал, можно увидеть, как народный депутат сначала толкнул начальника УГО, после чего попытался ударить его ногой.

"Заберите от меня свои руки, иначе я вам эту руку сломаю", - сказал Парасюк, попросив его не провоцировать.

"Слышишь, ты, тварюка, ты еще за Иловайск ответишь", - добавил он, после чего толкнул Гелетея. Также народный депутат повторял вопрос: "Кто говнюк?" и выражал уверенность, что глава Управления государственной охраны Украины ответит за Иловайск.

В ходе словесной перепалки Парасюк упрекнул Гелетея в Иловайской трагедии, произошедшей в 2014 году, когда нынешний глава УГО занимал должность министр обороны Украины.

Также глава отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал происшествие.

"Нога Владимир Парасюк - официальное сообщество вновь устроило истерику. Истерика прошлась по руководителю УГО Валерию Гелетею. Кстати, Володя Парасюк не забыл напомнить, что он нардеп. Действительно, неприкосновенность нужно отменять", - написал он.