В Киеве задержали злоумышленников, укравших 19 пачек масла

MIGnews.com.ua

В Киеве милиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в краже 19 пачек сливочного масла на сумму 1500 гривен в одном из столичных супермаркетов, передает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что они спрятали масло в сумку и пытались пройти мимо кассы. Злоумышленников задержали охранники супермаркета и вызвали полицию.

Сообщается, что задержанные оказались жителями Киева и во время общения с полицией они признались в содеянном.

Выяснилось также, что супруги должны находиться под круглосуточным домашним арестом за аналогичные преступления в Киеве.

На данный момент начато уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 2 статьи 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Супругам грозит до пяти лет тюремного заключения. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.