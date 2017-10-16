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В Киеве задержали злоумышленников, укравших 19 пачек масла
16.10.2017 20:53

В Киеве задержали злоумышленников, укравших 19 пачек масла

В Киеве милиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в краже 19 пачек сливочного масла на сумму 1500 гривен в одном из столичных супермаркетов, передает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что они спрятали масло в сумку и пытались пройти мимо кассы. Злоумышленников задержали охранники супермаркета и вызвали полицию.

Сообщается, что задержанные оказались жителями Киева и во время общения с полицией они признались в содеянном.

Выяснилось также, что супруги должны находиться под круглосуточным домашним арестом за аналогичные преступления в Киеве.

На данный момент начато уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 2 статьи 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Супругам грозит до пяти лет тюремного заключения. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Киева мужчина убил таксиста, после чего завладел его автомобилем.

Теги материала: злоумышленники, масло, кража, полиция
Новости СМИ2
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