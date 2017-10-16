Директора обувной фабрики Ужгорода застрелили прямо в кабинете

MIGnews.com.ua

В понедельник, 16 октября, генеральный директор обувной фабрики "Апаран" был убит в Ужгороде, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Согласно предварительной информации полиции, убийство произошло около 11:00 в кабинете топ-менеджера. Мужчину застрелили несколькими выстрелами из пистолета.

Известно, что на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали убийцу и проводят допрос. При этом, мотивы убийства пока не известны. По неофициальной информации, убийство произошло на фоне личного конфликта.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.