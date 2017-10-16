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Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз
16.10.2017 19:13

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз

С начала понедельника, 16 октября, российско-оккупационные формирования 12 раз нарушили режим тишины, более половины обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, передает пресс-центр штаба АТО.

Известно, что из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды бил по защитниках Авдеевки и шахты Бутовка. Также дважды под огонь стрелкового оружия оккупантов попали наши позиции у Каменки. А неподалеку Артемов пророссийские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра.

Также, около 14.00 и почти в течение часа противник бил с миномета в районе Артемов, где вообще нет укреплений Украинской армии.

На Приморском направлении с противотанкового гранатомета боевики обстреляли подступы к Старогнатовка. А стрелковое оружие применяли неподалеку Водяного и Павлополь.

На Луганском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов врага оказались наши опорные пункты в окрестностях Новоалександровки.

На большинство провокаций противника силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли город Зализное под Торецком Донецкой области.

Теги материала: АТО, обстрел, ВСУ, боевики
Новости СМИ2
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