Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз

MIGnews.com.ua

С начала понедельника, 16 октября, российско-оккупационные формирования 12 раз нарушили режим тишины, более половины обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, передает пресс-центр штаба АТО.

Известно, что из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды бил по защитниках Авдеевки и шахты Бутовка. Также дважды под огонь стрелкового оружия оккупантов попали наши позиции у Каменки. А неподалеку Артемов пророссийские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра.

Также, около 14.00 и почти в течение часа противник бил с миномета в районе Артемов, где вообще нет укреплений Украинской армии.

На Приморском направлении с противотанкового гранатомета боевики обстреляли подступы к Старогнатовка. А стрелковое оружие применяли неподалеку Водяного и Павлополь.

На Луганском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов врага оказались наши опорные пункты в окрестностях Новоалександровки.

На большинство провокаций противника силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.