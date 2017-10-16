В Турции на границе с Ираком произошел взрыв: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Двое военных погибли в результате взрыва, произошедшего на турецко-иракской границе, пишет CNN Turk .

По полученным данным, взрыв произошел в провинции Хаккари на юго-востоке страны в понедельник, 16 октября. Взрывное устройство привели в действие в то время, когда мимо него проезжал грузовой автомобиль с военными. В результате инцидента погибли двое военных. О количестве пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что пока власти Турции официально не квалифицировали происшествие как теракт.