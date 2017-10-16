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Боевики обстреляли город под Торецком: есть пострадавшие
16.10.2017 17:25

Боевики обстреляли город под Торецком: есть пострадавшие

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли город Зализное под Торецком Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По полученным данным, в результате обстрела пострадала 48-летняя женщина.

"Из минометов пророссийские террористы вели огонь из оккупированной ими территории - с шахты Гагарина. Обстрел продолжался минут 40 (начался около 14:00, - ред.). В результате многочисленных "прилетов" осколочные повреждения получили 15 частных домов", - говорится в сообщении.

Жебривский также отметил, что у женщины были ранения в области шеи и туловища. Потерпевшую прооперировали, ее состояние оценивают как стабильное.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили перемирие в зоне АТО в течение прошедших суток, 15 октября.

Теги материала: Павел Жебривский, боевики, обстрел, ранение
Новости СМИ2
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