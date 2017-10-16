Боевики обстреляли город под Торецком: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли город Зализное под Торецком Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По полученным данным, в результате обстрела пострадала 48-летняя женщина.

"Из минометов пророссийские террористы вели огонь из оккупированной ими территории - с шахты Гагарина. Обстрел продолжался минут 40 (начался около 14:00, - ред.). В результате многочисленных "прилетов" осколочные повреждения получили 15 частных домов", - говорится в сообщении.

Жебривский также отметил, что у женщины были ранения в области шеи и туловища. Потерпевшую прооперировали, ее состояние оценивают как стабильное.