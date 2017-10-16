В Португалии бушуют лесные пожары: погибли уже 27 человек

Пожары в Португалии стали причиной гибели уже 27 человек, пишет АР.
По полученным данным, пожары бушуют в стране с выходных. В результате стихии пострадал 51 человек, также сообщается о пропавших без вести. В настоящее время 15 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ожидается, что в ближайшее время на территории страны установится более прохладная и влажная погода.
Стоит отметить, что наиболее тяжелая ситуация наблюдается в густонаселенных центральных и северных частях Португалии.
В Министерстве иностранных дел Украины советуют нашим соотечественникам в случае чрезвычайных ситуаций в связи с пожарами в Португалии обращаться к украинскому консулу.
"Вспышка пожаров в Португалии. Есть жертвы. В случае чрезвычайной ситуации экстренная связь с консулом +351 920 030 432", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter-аккаунте Департамента консульской службы МИД.
Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на субботу, 14 октября, в американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, погибло 36 человек.