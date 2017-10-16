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Водитель автобуса в Виннице обозвал бойца АТО "дебилом" и выгнал его из салона
16.10.2017 16:40

Водитель автобуса в Виннице обозвал бойца АТО "дебилом" и выгнал его из салона

В Виннице водитель автобуса выставил из транспортного средства бойца антитеррористической операции, инвалида II группы, а также выбросил его сумку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Таиса Гайда.

По полученным данным, мужчина купил себе и своей супруге два билета. Его билет был льготным. Когда водитель транспортного средства взял деньги с "безбилетников", он выгнал бойца АТО из салона, обозвал его "дебилом" и выбросил его сумку.

Стоит отметить, что за товарища заступились другие бойцы АТО. Кроме того, эти люди добились увольнения скандалиста. Боец же получил месячную зарплату водителя и грузовик дров в качестве компенсации.

Обладминистрация обещала до конца недели проинформировать всех перевозчиков о перевозке АТОшников и перевозчики должны до конца недели во всех маршрутках разместить информацию о бесплатной перевозке АТОшников без ограничений, - написала Гайда.

Через некотрое время она также отметила: "Жена бойца спрашивает у меня: как так? Там был полный автобус и никто не защитил. Все сидели и молчали. Мы все должны оставаться людьми. Улыбаюсь. Оставаться людьми могут только те, кто ими были..."

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Днепре неизвестные открыли огонь в направлении летней площадки ресторана, в результате чего были убиты два участника АТО и ранены пять человек. 

Теги материала: Винница, АТО, автобус, скандал
Новости СМИ2
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